Легенда «Интера» Хавьер Дзанетти на белорусском приглашает в лагерь миланского клуба 2.05.2019, 19:21

С 1 по 6 июня пройдет второй летний лагерь Академии «Интер» в Минске.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 7 до 17 лет. Приглашение записал лично легенда «Интера» Хавьера Дзанетти – для этого он даже изучил белорусский язык, пишет «Трибуна».

В программу лагеря включено:

– возможность поработать с итальянскими тренерами, преподающими в миланской академии;

– занятия на современном стадионе с искусственным покрытием 7-го поколения;

– тактические занятия, спортивная диетология, логические игры, обучения шахматам, развитие навыков презентации себя;

– конкурсы, викторины и много веселья;

– комплект фирменной формы и официальный сертификат.

Скидки предусмотрены:

– для тех, кто был в лагере в прошлом году;

– для девочек;

– для тех, кто приведет с собой друга, брата или сестру.

4 лучших участника лагеря отправятся на стажировку в Академию «Интера» в Милане.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте или по телефонам: +375(29)-116-76-76, +375(29)-591-76-76.