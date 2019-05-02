Дэниел Фрид: Успешная Украина покажет россиянам, что путинизм для них не является единственным путем 1 2.05.2019, 19:36

Дэниэл Фрид

В Палате представителей прошли слушания относительно противодействия агрессивным устремлениям России.

В комитете по международным отношениям Палаты представителей прошли слушания по противодействию агрессивным устремлениям России. В слушаниях принимали участие бывшие помощники госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд и Дэниел Фрид, а также бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал в отставке Джек Кин, передает «Голос Америки».

Выступающие в один голос заявили, что Кремль представляет угрозу интересам США в мире. Россия, по их словам, увеличивает свое присутствие в Венесуэле и Сирии. Виктория Нуланд обратила внимание американских законодателей, что Вашингтон не должен отказываться от главенствующей роли в мире, иначе возникший вакуум будет заполнен Россией и Китаем. Она также отметила, что необходимо использовать подход президента Рейгана.

«Президент Рейган не расценивал Москву в качестве постоянного врага, и мы тоже не должны этого делать, – сказала Нуланд. – Американцы этого не хотят, и я не верю, что русские хотели бы видеть нас врагами. Что мы не знаем и в чем нам нужно удостовериться – действительно ли президент России Путин хочет улучшить отношения? Вполне возможно, что его психология и его модель лидерства слишком зависят от наличия “врага” за границей и не позволяют изменить курс поведения. Киберагрессия со стороны Москвы нанесла удар по демократии, как нашей, так и наших союзников. Соседи России обеспокоены возможностью военного вторжения с ее стороны, например, как в случае с украинским Крымом, который Москва аннексировала. Соглашения о контроле над вооружениями, которые сохраняли мир на протяжении десятилетий, были нарушены. Диктаторы – от Асада в Сирии до Мадуро в Венесуэле – процветают благодаря поддержке Кремля. Москва экспортирует коррупцию и прибегает к преступности, связанной с отмыванием денег; права граждан в России растоптаны, а инновации и талант задушены», – отметила бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Несмотря на это, Виктория Нуланд полагает, что необходимо вести диалог с Россией. Такого же мнения придерживается и Дэниел Фрид. При этом он, в свою очередь, считает, что Вашингтон должен продолжать политику санкций против Москвы и поддерживать своих союзников и партнеров во всем мире.

«Путину нужно, чтобы Украина потерпела неудачу в своих попытках стать демократической страной со свободным рынком. Потому что успешная Украина покажет россиянам, что путинизм для них не является единственной дорогой. Мудрая политика США в отношении России должна сочетать сопротивление усилиям российской агрессии без необоснованных уступок. Нам также необходимо сотрудничать с Россией в сферах, где наши интересы совпадают: проблема КНДР, распространение оружия массового уничтожения. Планируя улучшения отношений с Россией, мы должны действовать во всех этих направлениях вместе с нашими союзниками. Необходимо разумно применять инструмент санкций. Сейчас мы используем его. Нам нужно решить, чего мы пытаемся достичь и обозначить приоритетность санкций, чтобы добиться урегулирования ситуации в Украине, чтобы сдержать Россию от вмешательства в выборы США в следующем году», – заявил он.

Дэниел Фрид добавляет: санкции являются хорошим инструментом для противодействия России. Вместе с тем нужно допускать возможность их отмены, если Кремль изменит свое поведение.

Генерал в отставке Джек Кин, который также выступал на слушаниях, заявил, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Украину, особенно учитывая тот факт, что там был избран новый президент, который не имеет политического опыта.

«Европа и США должны активно сотрудничать с Зеленским и продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе с коррупцией и улучшению экономики. Также мы должны помочь им усилить обороноспособность. На Ближнем Востоке Соединенные Штаты должны усиливать свою лидирующую роль в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA) для противодействия Ирану и для уменьшения влияния России, предавая гласности российские злодеяния в Сирии... США должны предпринять дипломатические шаги по снижению влияния России в Египте и Ливии, а также в Венесуэле», – отметил бывший заместитель начальника штаба армии США.

С Путиным необходимо вести разговор с позиции силы, добавляет Кин: если он размещает оружие в Венесуэле, то США должны усиливать военное присутствие на границе с Россией. В том числе – продолжать оказывать военную поддержку Украине.