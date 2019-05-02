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Что задумал Путин?

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  • Виталий Портников
  • 2.05.2019, 19:59
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Виталий Портников
Фото: facebook.com

У Путина простая цель, над осуществлением которой он, видимо, будет работать в ближайшее время.

Открытие в Ростовской области первого центра, в котором будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – хорошее доказательство того, что в своем противостоянии с новым украинским президентом Владимиром Зеленским Кремль собирается переходить к реальным действиям. Путин не будет просто шутить. И это должен понимать каждый, кто задумывается о ситуации в Украине после смены власти.

В 2014 году, после Майдана, еще можно было жить в иллюзии, что Путин не готов к активным действиям против Украины, что он может ограничиться политическими заявлениями, ну в самом крайнем случае – повысить цену на газ. Я хорошо помню, что даже накануне заседания российского парламента, на котором было принято окончательное решение об аннексии Крыма, многие политики и в Украине, и на Западе все еще пребывали в уверенности, что российский президент не решится на такой откровенный захват чужой территории, что он просто собирается контролировать Крым ради дальнейших уступок со стороны Киева. Ну не может же он в самом деле взять и присоединить территорию другой страны? Не может же решиться на аннексию – такую громкую, неприкрытую аннексию?

Теперь мы точно знаем – может. Похоже, Путин как и Кремль в целом, вообще может решиться на любые действия, которые еще недавно в цивилизованном мире казались недопустимыми – от Крыма до вмешательства в американские выборы, от Донбасса до Солсбери. Именно поэтому его невозможно победить с помощью простой пропаганды, оптимистичных роликов в интернете и уверенных заявлений. Заявления не имеют никакого особого значения, когда на них отвечают танками.

Мне уже приходилось писать, что никто в Кремле не ставил перед собой задачи привести к власти в Украине Владимира Зеленского. Нет, задача, похоже, была другая – содействовать поражению Петра Порошенко. И из-за того, что действующий украинский президент не пошел на соглашения с Москвой по кремлевскому сценарию, и просто потому, что в российских спецслужбах возобладало мнение, что при президенте Зеленском Украину будет намного проще дестабилизировать и... интегрировать.

Я не собираюсь сейчас оценивать, насколько оправданной является такая позиция. Но то, что к осуществлению задачи уже приступили – факт. Причем с Зеленским начинают борьбу именно за электорат восточных и юго-восточных областей страны – то есть тех областей, где позиции нового президента наиболее прочны. И это естественно: с Порошенко не было никакого смысла бороться за этот электорат, который его не поддерживал изначально, который в массе своей даже не пошел на выборы 2014 года, потому что не увидел среди фаворитов своего кандидата.

Кремлю нужно будет доказать, что Зеленский обманул украинский восток. Что он не собирается и не может договориться с Путиным, что война будет продолжаться – разумеется, по вине «неконструктивного» Киева, что тарифы не понизятся, а зарплаты не повысятся. А вот Кремль, напротив, будет делать для «одного народа» на востоке все, что сможет – начнет с выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, потом, вероятно, перейдет к массовой паспортизации всех украинских граждан. И понятно, что для жителей приграничных с Россией регионов это будет куда важнее, чем для тех, кто живет на границе со странами Европы.

У Путина простая цель, над осуществлением которой он, видимо, будет работать в ближайшее время. Избиратель Владимира Зеленского должен стать его собственным избирателем, избирателем Владимира Путина. И когда российский президент говорит об общем гражданстве двух стран, об одном народе – он не шутит, даже не издевается над будущим коллегой. Он просто излагает программу «тихой аннексии» украинского востока, по точному определению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Вопрос в том, что, кроме слов, может противопоставить этой «тихой аннексии» Владимир Зеленский, понимает ли он, что избран президентом страны, которую, судя по всему, просто хотят превратить в регион соседнего государства?

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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