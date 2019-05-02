Опрос CNN: Рейтинг Трампа вырос до рекордных 43% 2.05.2019, 20:23

59% опрошенных не видят необходимости в импичменте президента США.

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до максимума за последние два года, свидетельствуют данные опроса, проведенного 25–28 апреля исследовательской компанией SSRS по заказу телеканала CNN, передает gordonua.com.

На телеканале отмечают, что рост рейтинга президента, возможно, не связан напрямую с завершением расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которое не установило сговора Трампа с Кремлем.

Опрос не выявил изменений в доле американцев, которые считают, что президента следует привлечь к ответственности, по сравнению с мартовским опросом, проведенным до завершения расследования Мюллера.

Сейчас деятельность Трампа одобряют 43% опрошенных, 52% – не одобряют. Необходимости в импичменте президента не видят 59% опрошенных, хотят отставки Трампа – 37%.

Участников опроса просили ответить, считают ли они, что президент препятствовал правосудию при расследовании Мюллера. 48% ответили "да", еще 45% ответили отрицательно.

Все отчеты Мюллера читали 24% американцев. 75% опрошенных не стали углубляться в документ на 448 страниц, и только 3% сообщили, что прочитали его полностью.

В телефонном опросе приняли участие 1007 взрослых американцев. Погрешность выборки составляет плюс-минус 3,8%.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем. Уголовные дела возбуждены против десятков людей, включая политтехнолога Пола Манафорта и бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным и "основанным на лжи".

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования.

24 марта министр юстиции США Уильям Барр направил Конгрессу письмо. В нем было сказано, что расследование не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.