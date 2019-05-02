Сборная Казахстана уверенно победила Южную Корею на ЧМ-2019

Сборная Казахстана уверенно победила Южную Корею на ЧМ-20192
- 2.05.2019, 20:38
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Один из главных соперников сборной Беларуси в борьбе за возвращение в элиту одержал третью победу.
Сборная Казахстана одержала уверенную победу над командой Южной Кореи в рамках чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Таким образом, у подопечных белоруса Андрея Скабелки три победы в трёх матчах во втором по силе дивизионе чемпионата мира, передает «Чемпионат».
Южная Корея — Казахстан 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).
Шайбы забросили:
0:1 — Акользин (Маклюков, Метальников) — 03:57;
0:2 — Метальников (Михайлис, Боченски) — 16:46;
0:3 — Шевченко (Жайлауов, Диц) — 29:45;
1:3 — Шин Санву (Ким Хёнсу, Чо Минхо)- 50:13;
1:4 — Клещенко (Михайлис, Сен-Пьер) — 52:30.