В московском аэропорту грузовик врезался в «Боинг» 1 2.05.2019, 21:05

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В инциденте пострадал водитель автомобиля.

В московском аэропорту «Шереметьево» автомобиль технических служб врезался в пассажирский «Боинг», стоящий на парковке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В инциденте пострадал водитель автомобиля. Самолет, принадлежащий компании «Nordwind Airlines», в момент столкновения был пуст. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать плохое самочувствие водителя автомобиля-погрузчика. В пресс-службе аэропорта информацию об инциденте пока не прокомментировали.

В апреле сообщалось, что в московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair. Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из Москвы в Махачкалу. Как рассказали пассажиры лайнера, двигатель самолета загорелся после того, как Boeing выехал на взлетную полосу.