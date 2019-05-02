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В московском аэропорту грузовик врезался в «Боинг»

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  • 2.05.2019, 21:05
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В инциденте пострадал водитель автомобиля.

В московском аэропорту «Шереметьево» автомобиль технических служб врезался в пассажирский «Боинг», стоящий на парковке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В инциденте пострадал водитель автомобиля. Самолет, принадлежащий компании «Nordwind Airlines», в момент столкновения был пуст. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать плохое самочувствие водителя автомобиля-погрузчика. В пресс-службе аэропорта информацию об инциденте пока не прокомментировали.

В апреле сообщалось, что в московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair. Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из Москвы в Махачкалу. Как рассказали пассажиры лайнера, двигатель самолета загорелся после того, как Boeing выехал на взлетную полосу.


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