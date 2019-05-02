Паспортная война: соотношение сил 2 Игорь Яковенко

2.05.2019, 21:10

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Игорь Яковенко

Какой мир открывает украинский паспорт и какой мир открыт для россиянина?

Путин объявил Украине паспортную войну, подписав указы об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", а также некоторым другим категориям граждан Украины. Зеленский в своем фейсбучном манифесте ответил, в том числе тем, что пообещал украинский паспорт всем россиянам, которые готовы вместе с украинцами бороться за свободу и демократию. Путин ответил старой шуткой про то, что украинцы и россияне "один народ", а теперь "у нас будет общее гражданство".

Логика никогда не была сильной стороной президента России, и в этот раз он в очередной раз совершил логическую ошибку. Поскольку из того факта, что у какого-то количества украинцев появится российское гражданство, а у какого-то количества россиян – украинское, вовсе не следует появление некоего "общего гражданства". Тем более, что МИД Украины уже заявил, что граждане Украины, получившие российский паспорт, будут лишены украинского гражданства.

В паспортной войне России против Украины, как и в любой другой войне, важно соотношение ресурсов. Какие возможности дает каждый из этих двух паспортов? Чей паспорт "круче"?

Обычно при сравнении противопоставляются свободы, которые дает паспорт Украины и материальные блага, которые может сулить российский паспорт. Очевидно, что граждане Украины могут определять судьбу своей страны на выборах, чего абсолютно лишены обладатели российского паспорта, которые, в свою очередь, имеют полное право получить дубинкой по голове и оказаться в автозаке при попытке проявить свою гражданскую активность. Не менее очевидно, что размер средней пенсии в России существенно выше. И в том и в другом случае просто факты. Приверженцы документа с двуглавой птичкой на обложке могут резонно возразить, что не надо протестовать и тогда шансы получить дубинкой по голове и попасть в автозак существенно снижаются. Приверженцы документа с тризубом, в свою очередь, вполне справедливо могут сослаться на то, что до российской пенсии сегодня имеют шанс дожить далеко не все россияне.

Наряду с этим есть вполне объективный показатель "паспортного потенциала" для каждой страны. Это "Индекс паспортов", который ежегодно составляет кампания Henley&Partners. Паспортный "индекс" считается по количеству стран, куда обладатель данного паспорта может попасть без визы. В "Индексе" за 2019 год лидируют Япония и Сингапур, граждане которых могут без визы посетить 189 стран. Литва и Латвия – на 10 месте: граждан этих стран Балтии пускают без визы в 180 стран, граждан Эстонии – в 179 стран (11-е место в "Индексе").

Украина занимает в "Индексе паспортов" 40-е место: синий паспорт с тризубом дает возможность безвизового посещения 128 стран. Российский паспорт на 47 месте – 118 стран безвизового въезда.

"Индекс", который составляет Henley&Partners, носит чисто количественный характер. В нем уравнивается возможность посетить, например, Францию и Италию с одной стороны, и Сомали с Зимбабве – с другой. Этот "Индекс" можно дополнить качественными характеристиками, которые позволят составить нечто вроде сравнительных "карт мира", открытого для Украины и России. На карте мира, открытого для россиян, в Европе всего 8 стран: Албания, Беларусь, Молдова, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Босния и Герцеговина. Зато очень обильно представлена Африка – 30 стран; россиян ждут, в том числе, в Сомали и Зимбабве, в Центральной Азии для обладателей российского паспорта открыты двери, например, в Таджикистан.

Мир, который открывает паспорт Украины, выглядит совсем по-другому. Наиболее полно в нем представлена Европа: 44 европейские страны готовы принять граждан Украины без виз. Европа лидирует по числу стран, открытых для украинцев.

Значимость этого наполнения паспорта важна далеко не для всех. По данным опросов, 76% россиян никогда не покидали территорию своей страны. Для Украины этот показатель ниже – 65%, но все равно достаточно высокий. Но именно та треть граждан Украины и та четверть россиян, которые имеют возможность посмотреть мир и взглянуть на свои страны со стороны, в том числе и критически, и есть в значительной мере сила, способствующая переменам.

Именно эти люди являются драйвером реформ. Помимо общего числа стран, открытых, соответственно, для граждан Украины и России, важно какие это страны. Граждане Украины имеют возможность "сверять часы" с Германией, Францией, Италией и со Скандинавскими странами, а россияне – с Беларусью, Албанией, со странами Средней Азии и Африки. Это и есть расходящийся геополитический вектор двух стран и тот выбор, который предлагается, в том числе, гражданам Украины.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru