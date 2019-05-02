«Сейчас мы вылавливаем из белорусских озер последних особей угря» 5 2.05.2019, 21:22

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Через пять лет в белорусских водоемах может не остаться этого вида рыбы.

Угорь в нашей стране считается особо ценным и особо охраняемым промысловым видом. Право на ловлю этой уникальной рыбы есть только у двух нацпарков - «Браславские озера» и «Нарочанский», а также у нескольких частников, пишет kp.by.

Простым любителям рыбалки ловить угря строго запрещено, потому что вид находится на грани исчезновения. Но браконьеров это не волнует. Например, несколько дней назад браконьеры попались на Мядельщине.

Чтобы задержать их с поличным, инспекторы даже поставили наблюдателя возле дома одного из браконьеров - в деревне Струголапы на берегу озера Мядель. Когда наблюдатель сообщил коллегам, что двое мужчин отъехали от дома скорее всего с уловом, машину решили задержать. Браконьеры поняли, что от погони не уйти, оставили автомобиль и бросились бежать. В багажнике инспекторы нашли сумку, а в ней - пакеты с угрем, всего 85 особей весом 45 кг. Двоих все-таки удалось задержать, еще один находится в розыске.

Скорее всего, ловили в несколько заходов, потому что часть рыбы была заморожена. Стоимость улова оценивают в 32,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам придется не только выплатить крупный штраф, но и возместить весь ущерб природе.

Килограмм угря из белорусских водоемов стоит 40 рублей

Конечно, ценной рыбы браконьеры обычно пытаются выловить побольше - все идет на продажу. Один килограмм такого продукта в магазинах стоит недешево, дороже морской красной рыбы - около 40 рублей. Но браконьеры сбывают ее дешевле. Встретить таких дельцов можно даже на трассе по пути в Нарочанский нацпарк. Для того чтобы не попасться инспекторам с поличным, рыбаки хитрят: не выкладывают угря прямо перед собой, а стоят у обочины с длинной палкой в руках - знающие люди этот знак сразу расшифровывают и подъезжают за покупкой.

Такую рыбу купить можно и легально - конечно, продается она не в каждом магазине, за самой свежей придется ехать в фирменные - национального парка «Браславские озера» или «Нарочанский». Например, в магазине на Браславщине сейчас продается свежий угорь по 500 - 600 граммов - килограмм стоит 40 рублей. Свежую рыбу в магазин завозят трижды в неделю довольно крупными партиями - по 90 - 160 кг.

Даже тех, кому ловля угря разрешена, строго контролируют сотрудники Инспекции охраны животного и растительного мира.

- Ловить угря можно только в специально отведенных местах разрешенными орудиями, - рассказывает Александр Денисенок, исполняющий обязанности начальника Браславской межрайонной инспекции. - О размере улова нам обязательно отчитываются, весь угорь - под счет. Кроме того, нам должны докладывать о графиках подъема ловушек, в которые ловят рыбу. Пойманного угря взвешивают сразу на берегу. Например, с 10 апреля в Браславском и Миорском районе выловили 250 кг угря.

«В наших водоемах угря не будет уже через пять лет»

Ученые тем временем бьют тревогу: особей угря в Беларуси осталось катастрофически мало, то есть сейчас из водоемов вылавливают фактически последнюю рыбу этого вида.

- Раньше угорь сам заходил в Беларусь на нагул, но потом в связи с массовым строительством ГРЭС, загрязнением воды заход прекратился. Остался единственный путь, по которому рыба может заходить - по реке Вилии, но заходит она или нет, трудно сказать, - говорит Михаил Плюта, ведущий научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН по биоресурсам. Европейский угорь - это проходная рыба. Большую часть жизни (а живут они около 30 лет) рыба проводит в пресной воде, но на нерест уходит только в Саргассово море.

После того как заход рыбы уменьшился, белорусские водоемы стали зарыблять искусственно - личинок угря покупали за бюджетные деньги во Франции, Англии. Их везли самолетом в Москву, а оттуда развозили по странам бывшего Советского Союза. В Беларуси было зарыблено порядка 50 озер.

- Какая ситуация сейчас?

- В 2007 году Евросоюз запретил продавать личинок угря в третьи страны, в том числе и в Беларусь. Поэтому пользуемся теми запасами, что есть от старых зарыблений - последнее было в 2008 году.

- Это значит, что, когда эти запасы закончатся, угря у нас больше не будет?

- В принципе такое возможно. Этот вопрос сейчас на контроле Совмина.

Консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова говорит, что сейчас наша страна делает все возможное, чтобы все-таки получить разрешение покупать личинок угря. Активные переговоры ведут не только с ЕС, но и с Тунисом, Алжиром и Марокко. В ноябре Евросоюз озвучит свое решение.

- Мы не сидим сложа руки и намерены решить этот вопрос. По прогнозам ученых, в наших водоемах угря не будет уже через пять лет, фактически мы сейчас вылавливаем последних особей. Если проблема не будет решена - мы потеряем очередной вид дикого животного, который к тому же признан глобально исчезающим. Если определенный вид исчезнет из экосистемы - это по цепочке скажется и на других видах.

По словам Татьяны Железновой, браконьеры наносят серьезный урон природе, вылавливая угря.

- Они делают это в том числе в период нереста, что создает угрозу не только угрю, но и другим видам рыб. Отлавливать угря в такой катастрофической ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси, - это просто варварство.