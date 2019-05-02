Настоящей проверки еще не было: как выглядит Беларусь на ЧМ-2019 Георгий Трофименков, «Прессбол»

2.05.2019, 21:32

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Сборная Беларуси провела на турнире три матча, в которых набрала девять очков, и пора сделать первые выводы.

Начнем с негативных. Ну, или назовем их тревожащими. Все же запоминаться должно последнее, а делать критические акценты, когда результат есть (по крайней мере, пока), негоже. Зато стоит обратить внимание: толковой, серьезной проверки на этом чемпионате у подопечных Андрея Сидоренко пока так и не было. Не называть же ею соперничество с командой Литвы, которая забросила две ранние шайбы. Не отталкиваться же от победы над венграми, которые котировались ниже всех накануне форума. Да и словенцы предстали пока самой слабой дружиной в Казахстане.

Очевидно, что во всяком случае первых трех оппонентов белорусы превосходили. И в мастерстве, и в выучке. Вот только использовать этот класс, чтобы обезопасить себя от волнений и обеспечить результат уже сразу удалось только однажды — во вторник во встрече с командой Венгрии. В понедельник, владея огромным преимуществом, белорусы умудрились пропустить третью шайбу, в результате чего концовка получилась отчасти нервной. В четверг не использовали уйму возможностей, будто играя в кошки-мышки со словенцами. Показательно: как только те сравняли счет, наши парни сразу вернули лидерство в матче. То есть, для этого их должен был кто-то укусить. Например, Саболич.

Второе беспокоящее обстоятельство отчетливо обнаружилось также в последнем поединке. То есть, свойственно оно белорусским хоккеистам было давно. И в "Динамо" с далеких пор, и сборной. Вот только если в элите, где многим конкурентам наши игроки зачастую уступают в скорости, это более-менее простительно и, скажем так, понимаемо. Но не в первом дивизионе, где визави иного класса, куда меньшего уровня. Речь, естественно, об обилии необязательных удалений.

Они были и во вторничном поединке с венграми. Тогда противник впервые предоставил белорусам шанс реализовать лишнего лишь в заключительной трети, тогда как мадьяры к тому времени успели трижды поиграть в большинстве. Но сегодня ситуация была более вопиющей. Почти половину второго периода фаворит провел, имея на льду на одного человека меньше — восемь минут! Невесть откуда родившаяся грубость от капитана Александр Китарова, должно к будто быть примером для подражания. Схожее, совершенно ненужное удаление на четыре минуты от Максима Сушко.

Еще одна проблема — также старый бич белорусских сборных. Даже не только национальной, а самых разных возрастов. И она касается небрежности в передачах и огромного количества ошибок в чужой зоне, которые зачастую оборачиваются острыми контратаками. Она, скажем, привела к первому голу команды Литвы в ворота белорусов. Она же явилась причиной буллита в той же понедельничной баталии. Собственно, аналогичным образом единственный раз отличились и словенцы. И это только эпизоды, завершившиеся взятием наших ворот. Да, местами Дмитрий Мильчаков мог выручить там, где этого не сделал. Но сколько еще подобных голов мы не пропустили?

***

Мы слегка скептически относились к нашему первому звену, где тренерский штаб объединил Евгения Ковыршина, Джефф Платта и Артема Демкова. И, в общем, напрасно. Первая тройка действительно ударная. Детали контракта нашего "белоканадца" с "Йокеритом", разумеется, неизвестны, но, думается, отсутствие ему квалификационного предложения со стороны руководства клуба и переход в статус неограниченно свободных агентов — состояние временное. По итогам трех матчей по системе "гол+пас" он у белорусов лучший: три заброшенные шайбы и две результативные передачи. Ну и на его же стороне художественные впечатления.

Равно как и на стороне Демкова. В последнем матче со словенцами он был даже, пожалуй, лучшим. Забросил сам, сделал все, чтобы отличился Платт, да и спровоцировал на себе однажды удаление.

Опять-таки трудно чем-то гордиться, когда в соперниках у тебя хотя бы не Казахстан или Южная Корея, но тем не менее. За три матча белорусы лишь однажды пропустили в меньшинстве — во встрече с венграми. Да и то, когда вопрос о победителе был решен. Да и то в этой шайбе было мало закономерного. В ситуации "5 на 4" венгры против белорусов выглядели чаще всего невнятно, раз за разом понапрасну используя две драгоценные минуты. Тот гол вызрел из ничего и особенно не поколебал уверенности и не изменил данности: в меньшинстве наши парни действовали здорово.

Те же словенцы даже смотрелись куда опаснее, когда им предоставлялись аналогичные шансы. Вот только они в отличие от предыдущего соперника реализовать уже ничего не смогли.

Полезны с точки зрения "гол+пас" почти все. Противнику может прилететь от руки того, от кого не особенно не ждешь. Или вообще не ждешь. Олег Евенко отличается, так сказать, по большим праздникам. Не этим он ценен. Насколько ценен, в принципе спорный вопрос. Но за последние пять лет на его счету лишь четыре заброшенные шайбы — так себе показатель даже для защитника, который совсем не блюлайнер. И надо же: победный гол в матче со словенской командой — за его авторством!

Кроме него, на турнире уже отличался Никита Феоктистов — еще один ставший неограниченно свободным агентом после открытия окна. Да и не только. После трех матчей осталось лишь два форварда, не набравших пока ни одного балла — Волков и Китаров. Надолго ли?

Георгий Трофименков, «Прессбол»