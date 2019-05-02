Бразилец получил 13 лет тюрьмы за участие в войне на Донбассе 2 2.05.2019, 21:49

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Рафаэль Маркус Лусварги

Его признали виновным в участии в террористических организациях.

Суд в Днепропетровской области приговорил Рафаэля Маркуса Лусварги к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в участии в террористических организациях. Об этом сообщает прокуратура Киева. Обвинение просило для бразильца 14 лет лишения свободы, передает svoboda.org.

Лусварги признал вину в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Лусварги в октябре 2016 года во время пересечения границы в киевском аэропорту "Борисполь".

По данным следствия, осужденный воевал на стороне так называемой "Донецкой народной республики" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он выполнял функции командира роты, инструктора и разведчика, а также участвовал в боевых действиях и вербовал других иностранцев в вооруженные формирования пророссийских сепаратистов. По данным СМИ, Лусварги принимал участие в штурме Дебальцева и получил ранение в бою у донецкого аэропорта.

В январе 2017 года суд признал бразильца виновным в создании террористической организации и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным за участие в боевых действиях на востоке Украины. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

В мае прошлого года журналисты Радио Свобода выяснили, что Лусварки находится на свободе. Позднее стало известно, что бразильца схватили на улице националисты и доставили его в СБУ.