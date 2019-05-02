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Белорусским гаишникам разрешат останавливать автомобили «для проверки документов»

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  • 2.05.2019, 22:01
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Фото: bymedia

Право сотрудников ГАИ останавливать автомобили «для проверки документов» хотят закрепить в ПДД.

Соответствующий проект указа Лукашенко сейчас вынесли на общественное обсуждение, которое продлится с 2 по 15 мая.

Множество видеороликов, на которых запечатлены конфликты инспекторов с водителями, чаще всего начинаются с фразы: «Причина остановки». Сотрудники ГАИ уверены, что имеют право останавливать автомобили, чтобы проверить у водителя документы, в свою очередь последние с этим не соглашаются, ссылаясь на документы, в которых в перечне таковой причины нет. Поэтому сейчас подпункт 9.1 ПДД (Водитель обязан останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде…) хотят дополнить словами «в том числе для проверки документов, указанных в пунктах 12−15 настоящих Правил», пишет tut.by.

— В соответствии с подпунктом 9.1 ПДД водитель должен останавливаться по требованию сотрудника ГАИ. При этом основания для такого требования в законодательстве конкретно не определены. Исходя из специфики осуществления контроля за участниками дорожного движения обоснованно следует полагать, что такая остановка может быть осуществлена для проверки физического состояния водителя, наличия у него права на управление транспортным средством, иных документов, выполнения им требований ПДД и иного законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Такая возможность подтверждается и положениями пункта 12 ПДД, а также иными законодательными актами, — говорится в обосновании необходимости принятия указа. — Вместе с тем, отдельные граждане сознательно провоцируют конфликт с сотрудниками ГАИ МВД, обосновывая свою точку зрения отсутствием такого основания остановки транспортного средства, как необходимость проверки документов. В целях конкретизации положений законодательства в этой части предлагается внести дополнения в указанную норму.

С полным проектом указа можно ознакомиться здесь.


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