Джаред Лето выбрал белорусскоязычную группу для разогрева на концерте в Минске 2.05.2019, 22:15

Группа Nizkiz выступит на разогреве у американской команды Thirty Seconds To Mars.

Интересно, что на эту роль претендовало много коллективов, даже европейских, но американцы выбрали именно могилёвских рокеров. И не удивительно, ведь Nizkiz в последнее время держит статус одной из самых востребованных белорусских групп, которая играет на крупнейших фестивалях и собирает солд-ауты на главных столичных площадках, передает euroradio.fm.

Недавно команда выступила с аншлагом в "Prime Hall".

Thirty Seconds To Mars привезут в Минск последний альбом “America” и проверенные хиты.

Концерт состоится в "Чижовка-Арене" 15 июля.