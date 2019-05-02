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За нашу и вашу свободу!
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Путин пробует Зеленского «на слабо»

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  • Виктор Жих
  • 2.05.2019, 22:38
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И получает ответку.

Первые залпы информационной войны между только что избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским и престарелым кремлевским клептократом Путиным не заставили себя долго ждать. Паспортизация Лугандонии российскими паспортами и демонстративное пренебрежение Кремля к новому Президенту Украины, которого кремлевские не только не поздравили с избранием, но с большим трудом впервые заставили себя произнести его фамилию лишь 27 апреля, прозвучали как мощный залп неуправляемыми реактивными снарядами большого калибра из системы залпового огня. Ответ Зеленского был ярким и впечатляющим, как крылатая ракета с системой самонаведения, одинокая, но пущенная точно в цель, больше напоминающая "Томагавк", чем "Калибр". Выдержанный в духе "за нашу и вашу свободу!", этот ответ явно вызвал в Кремле сильнейшее раздражение, крайне выразительно проявившееся в невнятном бормотании 29 апреля на очередной награждательной церемонии: "Правда? Так и сказал? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное...", в сочетании с пронафталиниными заклинаниями о "едином народе".

То, что в Кремле плохо понимают, с каким явлением они имеют дело, и пытаются вести свою пропагандистскую войну в том же ключе, как и только что провалившие избирательную кампанию пропагандисты Порошенко, — это хорошо. Своими глупыми наездами российское руководство не только лишило Зеленского проблемы выбора курса по отношению к России, но и дало ему карт-бланш на проведение сколь угодно жесткой политики, ибо это политика "в ответ". Получив широчайшую поддержку со стороны народа Украины, в том числе и за счет грамотной избирательной кампании, позволившей мобилизовать весь протестный электорат, у Зеленского нет необходимости лавировать при выборе стратегии, а тем более тактики. Своим ответом Путину он, с одной стороны, говорит тем, кто рассчитывал на радикальное улучшение отношений с Россией: "Ну видите, я за переговоры, но вот что делает руководство России!", а с другой стороны дает четкий и однозначный посыл тем, кто голосовал против него из-за опасений в возможном пророссийском реванше: "Я не прогнусь, я не сдамся и не встану на колени перед агрессором! Я не только не сдам ни в чем интересы Украины, но буду бороться за них активно и наступательно!" И борется весьма наступательно, открыто заявляя о лидерстве Украины среди стран бывшего СНГ в продвижении демократии и свободы:

"Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".

Как отмечает известный публицист Игорь Эйдман: "Зеленский совершенно правильно обращается напрямую к российскому обществу и протягивает руку тамошней оппозиции. Его история дает россиянам надежду на новую, молодую, демократичную, европейски ориентированную власть. При правильном позиционировании Зеленский может стать популярней в России, чем сам Путин".

И вот этому феномену Зеленского, очередному из многих, следует уделить больше внимания.

Война всегда требует демонизации и расчеловечивания противника. А тем более современная война. А тем более война гибридная, в которой информационная составляющая является доминантой. Проделать этот фокус с Порошенко в 2014 году российским пропагандистам было раз плюнуть! Практически никому не известный в России украинский олигарх не из самого топа, "шоколадный король" Украины, человек из той же системы, что и все предыдущее руководство страны, путем несложных информационных махинаций превращался в крайнего националиста, русофоба и фашиста. И созданный на российских пропагандистских фабриках образ "врага рода человеческого" легко и непринужденно кочевал по экранам, страницам и сайтам как в самой России, так и за ее пределами, особенно в Европе и США. Такова практика информационной войны. И когда Владимир Зеленский заявил, что ошибочные действия предыдущей власти привели к фактическому поражению Украины в информационной войне, он был почти прав. Почти потому, что война не закончена. Проигран только первый этап. Сейчас, с победой Зеленского на президентских выборах, начинается следующий, совсем иной этап информационной войны. И в Кремле это прекрасно понимают. Понимают и начинают активную кампанию по созданию из Зеленского такого же образа врага, каким пять лет был образ Порошенко.

Но вот только ситуация нынче совсем другая. В отличие от своего предшественника, нынешний Президент Украины личность весьма известная и медийная, причем и в самой России. Популярный актер, хоть и комедийного жанра, но, вне всяких сомнений, успешный и любимый миллионами россиян, плохо вписывается в образ бандеровца и непримиримого врага России. К тому же еще русскоговорящий и из Днепропетровского региона. Т.е. во всех смыслах именно тот человек, о "страданиях которого под фашистской властью киевской хунты" так щедро вещали из каждого российского утюга на протяжении всех пяти лет необъявленной войны против Украины. Да, в придачу еще и еврей, не скрывающий своей национальной принадлежности.

Но и это еще не все. Пропагандистская машина России, полностью заточенная на информационную войну с Украиной, сделала невероятные усилия для привлечения максимального возможного внимания россиян к президентским выборам в Украине. Особенно это проявилось в период между 31 марта и 21 апреля, т.е. между первым и вторым туром выборов. При этом в черно-белой матрице российской пропаганды Зеленский подавался как гораздо меньшее зло, по сравнению с его крайне демонизированным соперником. Как показывают опубликованные 30 апреля результаты социологических исследований российского аналитического центра "Левада-центр", выборы президента Украины были для россиян событием, которое запомнилось больше всего за последние четыре недели. Именно так указало 28% опрошенных. Близким по вниманию был лишь пожар в соборе Парижской богоматери (21%). При этом на третьей позиции оказались личные события в жизни респондентов с 7%. Таким образом, выборы в Украине оказались для россиян в четыре (!) раза важнее даже их личных событий! А согласно данным того же "Левада-центра", опубликованным накануне, 29 апреля, за выборами в Украине в той или иной степени следили 68% опрошенных, из которых 30% следили внимательно или очень внимательно. При этом предпочтительной для России победу Зеленского назвал 31% из опрошенных респондентов, в то время как победу Порошенко сочли более предпочтительной для России только 2% опрошенных. Среди тех же, кто проявлял внимание к этому событию, соотношение составляет 40% за Зеленского против 2% за Порошенко.

Конечно, считать приведенные данные рейтингом популярности нового Президента Украины в России нельзя. Такой анализ требует проведения специального опроса. Но как косвенный показатель такой популярности эти цифры весьма красноречивы. И вот теперь российская пропаганда пытается сделать очередной кульбит с целью демонизации уже нового президента. При этом даже беглый взгляд на основные кремлевские пропагандистские рупоры, такие как "60 минут" или "Вечер с Владимиром Соловьевым", наглядно иллюстрируют этот процесс.

Однако, не имея возможности назвать Владимира Зеленского украинским националистом и бандеровцем, в крайнем случае "жидо-бандеровцем", российская официальная пропаганда не нашла ничего лучше, как перехватить выпавшие из рук проигравших агитаторов Порошенко плакатики с надписями "Клоун!" и "Слабак!". Каков был практический результат и эффективность такой пропаганды против Зеленского, мы смогли наглядно увидеть в 20:00 по киевскому времени 21 апреля. Почему-то даже не сомневаюсь, что точно такая же судьба ожидает и российскую пропаганду. Особенно на фоне уже достаточно хорошо прорисовавшегося стиля ведения информационной войны командой нового Президента Украины. Ну что ж, "то, что мертво, умереть не может!". И без сомнения, ритуальные танцы российской пропаганды на старых граблях окончатся точно так же, как и у их предшественников. Остается только пожелать всей этой развеселой компании: "Флаг вам в руки, барабан на шею и черенком от граблей по лбу!"

Виктор Жих, kasparov.ru


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