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Почему Солодуха собирает стадионы, а белорусский футбол нет

  • 2.05.2019, 22:48
Александр Ивулин

Белорусы поделились своим мнением.

Корреспондент «Трибуны» Александр Ивулин выяснил, кто ходит на концерты главного певца страны.

Пока столичное «Динамо» играет на стареньком «Тракторе» из-за проблем с газоном, на стадионе «Динамо» певец Александр Солодуха собрал аншлаг. 1 мая на его сольный концерт пришло около восьми тысяч зрителей.

Александр Ивулин решил познакомиться с людьми, которые ходят на концерты «главного певца страны». Заодно выяснил, чем Солодуха лучше белорусского футбола.


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