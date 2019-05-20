Пашинян объявил о втором этапе революции в Армении 20.05.2019, 7:37

Премьер-министр призвал жителей Армении блокировать здания судов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале второго этапа революции. Он призвал утром 20 мая блокировать все входы и выходы судов республики таким образом, чтобы никто не смог войти внутрь и ждать его заявления. "В 12:00 я выступлю с речью в режиме реального времени", - написал он в Facebook в воскресенье, 19 мая, сообщает dw.com.

Ранее в тот же день он прокомментировал решение суда об освобождении экс-президента Роберта Кочаряна, заявив, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции". Он будет направлен на реформирование судебной системы, пояснил премьер. Первый этап, по словам Пашиняна, прошел весной 2018 года, когда он пришел к власти.

Процесс в отношении Кочаряна

Накануне суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Они выплатили залог в размере одного миллиона драмов и гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний. Генпрокуратура Армении обжалует это решение. По мнению прокурора Петроса Петросяна, находясь на свободе, Кочарян может помешать следствию.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле 2018 года его задержали и поместили под арест по обвинению в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. Процесс против Кочаряна начался 13 мая 2019 года. Часть обвинения связана с делом о беспорядках 1-2 марта 2008 года, когда в результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.