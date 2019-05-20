В Турове на уроке физкультуры умерла 9-летняя школьница 20.05.2019, 7:56

2,844

Несмотря на плохое самочувствие, она была вынуждена бежать вместе со всеми стометровку.

В пятницу, 17 мая, в Гомельской области в школе умерла девочка.

О происшествии сообщил Telegram-канал Nexta. Трагедия случилась в Турове. Девочка жаловалась на боли в животе с самого утра, но несмотря на плохое самочувствие на уроке физкультуры она была вынуждена бежать вместе со всеми стометровку. Нагрузка только усугубила ситуацию, школьнице стало хуже.

Вызвали скорую, но, когда медики добрались до места, было уже поздно. Ехали два часа, сообщает блогер.

По словам врачей, у девочки мог подняться сахар. Что же на самом деле стало причиной смерти, не известно. Родители наотрез отказываются разговаривать с журналистами, боясь проблем на работе, пишет издание gomel.today.