Убийство инспектора ГАИ в Могилеве: последняя информация от следователей 20.05.2019, 8:27

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На данный момент подозреваемые не установлены.

Продолжается работа по делу об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, mogilev.online передает.

Тело 22-летнего инспектора ГАИ с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу Могилевского района вечером 16 мая. После происшествия в СМИ появилась информация о том, что незадолго до гибели лейтенант оправился на оформление дорожно-транспортного происшествия. Вскоре с его номера поступило сообщение коллегам на Viber «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский».

Как уточнила Юлия Гончарова, на данный момент «подозреваемые не установлены, следственная группа продолжает работу по уголовному делу».

В Следственном комитете рассказали, что рассматривают разные версии случившегося. В том числе и о похищении милиционера на автомобиле черного цвета.

«Однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной», — отметили в ведомстве.

Во время расследования следователям поступила информация о том, что около шести вечера, сотрудник милиции находился неподалеку от железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской, напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим. Продолжается поиск очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса («Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка»). Допрошены родственники, знакомые погибшего и другие свидетели. Изъяты вещдоки — личные вещи, документы, мобильный телефон, табельное оружие убитого.