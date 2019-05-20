Леонид Заико – Лукашенко: Прекратите этот яблочно-грушевый компот! 3 20.05.2019, 8:32

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Леонид Заико

Экономист назвал три страны для интеграции, вместо России.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико раскритиковал нынешнюю «экономическую интеграцию» между Беларусью и Россией.

— Мы должны отказаться от этого старого меркантильного тупого подхода, — отметил он в передаче на primus.by. — Александр Григорьевич и Владимир Владимирович не экономисты и не могут никак понять, что экономика интеграции — это экономика совместных научно-технических комплексов. Это совместные производственные, интеллектуальные связи. Это когда ваши профессора едут к нам, а наши к вам, приезжают на стажировку студенты. И нечего гонять эти яблоки-груши туда-сюда! Прекратите этот компот!

Экономист считает, что для Беларуси перспективными для интеграционного сотрудничества являются три страны — Голландия, Швеция и Ирландия.

— Голландцы нам просто позарез нужны. Особенно их коровы. Мы же Голландии можем предложить земли, ведь известно, что в ходе мирового потепления она должна погрузиться под воду, а Беларусь выше уровня мирового океана, — отмечает Леонид Заико. — Тихонько проведем с Голландией систему мер о взаимной экономической кооперативности. Приглашаем сюда, в сельское хозяйство. Что, нам им землю дать жалко? Арабам же даем. Так те ж еще и чеснок будут выращивать, лук! Вон у нас севка нет. И цветы не надо будет возить. Теплицы поставим, ветряки, голландцы нам каналы построят.

Швеция, уверен экономист, нам годится как энергетический партнер, а Ирландия как сборочный цех всех корпораций мира.