Фотофакт: В минском дворе ни с того ни с сего дерево упало на машины 3 20.05.2019, 8:50

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Фото: onliner.by

Инцидент произошел в довольно оживленном месте.

Похоже, в очередной минский двор завтра придут люди с пилами. Возможно, деревьев тут станет меньше. Все оттого, что одно из них сегодня не устояло и рухнуло аккурат на припаркованные автомобили. Люди не пострадали, а ущерб технике хозяева еще считают, отыскивают вмятины и царапины.

Фото из двора у дома 82 по улице Калиновского прислал читатель onliner.by Дмитрий.

По словам читателя, основной удар пришелся на Audi, у нее разбито переднее стекло. Видимо, мелкие повреждения есть и у других машин.

Дмитрий говорит, повезло, что не пострадали люди: там довольно оживленное место. Особо отметил, что произошло все в безветренную погоду: дерево, стоявшее без листьев, просто сгнило у корня. Снести его заблаговременно никто не собрался.