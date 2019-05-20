Трамп: Ирану придет конец в случае войны с США 20.05.2019, 8:55

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США призвал Тегеран отказаться от провокаций.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран никогда больше не угрожать его стране. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает rbc.ua.

Трамп отметил, что в случае войны, Ирану придет "официальный конец".

"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил своим высшим советникам, что не хочет вовлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном.

Но он также дал понять, что будет защищать интересы США в регионе, сказал один из чиновников. Разведка США показала повышенную активность Ирана или его представителей, которых официальные лица США воспринимали как угрозу против американских целей в регионе.