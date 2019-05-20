От Беларуси на инаугурацию Зеленского полетел вице-премьер Игорь Ляшенко 20.05.2019, 9:01

Игорь Ляшенко

Информацию подтвердили в в пресс-службе Совмина.

Беларусь на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет сегодня в Киеве, будет представлять вице-премьер Игорь Ляшенко. Об этом tut.by рассказали в пресс-службе Совмина.

В 2014 году на инаугурацию Петра Порошенко ездил Лукашенко. Тогда приглашение отправляли лично на имя белорусского правителя. Владимир Зеленский, как стало известно tut.by, разослал циркулярное приглашение через посольства.

Планируется, что участие в инаугурации примут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО. Как ранее заявили в МИД Украины, представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Инаугурация пройдет в виде торжественного заседания Верховной рады, на котором Владимир Зеленский принесет присягу и вступит в должность. После у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

Сам Зеленский пригласил людей прийти в Мариинский парк утром 20 мая. Он заявил, что оттуда отправится на церемонию инаугурации. Накануне Зеленский провел репетицию инаугурации.