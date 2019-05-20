Тактика копеечного подорожания: сколько еще будет повышаться цена на топливо? 1 20.05.2019, 9:10

Ситуация с бензином в Беларуси напоминает анекдот.

После того, как в 2018 году в Беларуси появилась новая традиция едва ли не еженедельно поднимать цены на топливо, оно дорожало уже… 40 раз! Водители это даже замечать перестали, а цена тем временем растет, пишет intex-press.by.

Только за первые четыре месяца этого года ценники на топливо поднимались десять раз. Казалось бы, бензин подорожал всего на каких-то 11–12 копеек. Но если перевести в проценты, то рост цены на бензин с начала года составил в среднем около 6%. А это, между прочим, больше, чем годовая инфляция за 2018 год. Всего же с начала «копеечных» подорожаний в феврале 2018 года литр топлива «потяжелел» примерно на 30%. То есть тех денег, на которые в начале 2018 года можно было доехать на машине из Барановичей до Минска, в 2019-м хватит только на поездку до Дзержинска.

Бензин подорожал на 80%

За последние пять лет топливо в Беларуси в рублях подорожало почти на 80%. В долларах же, наоборот, его цена снизилась. Но это вполне объяснимо: курс доллара за это время вырос больше чем в два раза.

А вот если пересчитать среднюю зарплату жителя нашего города в бензине, то сегодня мы можем себе позволить меньше, чем пять лет назад. Если в 2014 году средней мартовской зарплаты горожанина хватало на 602 литра бензина АИ-92, то в этом году на среднюю мартовскую зарплату можно купить 563 литра. Это минус поездка в одну сторону на машине до Смоленска или минус три поездки до Минска.

«Уже как анекдот эти подорожания»

По информации концерна «Белнефтехим», с начала года цена российской нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов выросла примерно на 20%, бензин же при этом подорожал примерно на 6%, «что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья». А значит, стоит ожидать дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива. Хотя уровня российских цен на бензин, на который ориентировались и к которому стремились белорусские нефтепереработчики в прошлом году, мы уже не просто достигли, но и опередили.

Судя по реакции водителей, тактика поднимать цены по чуть-чуть, но часто, сработала. Если в 2011 году резкий рост цен на топливо вызвал волну недовольства и протестов среди автомобилистов, то в текущем году роста цен многие даже не заметили.

– Уже как анекдот эти подорожания. В Беларуси есть свои традиции? Да, у нас каждые выходные дорожает топливо, – шутят автомобилисты.

«Копеечные» изменения многих раздражают, но сам факт подорожания топлива люди уже воспринимают как данность.

– Раньше покупал 30 литров, сейчас на те же деньги – 20. Но толку об этом говорить, все равно как повышали цены, так и будут повышать, – сказал Intex-press один из барановичских водителей.

С 5 мая цена на топливо снова выросла на 1 копейку.