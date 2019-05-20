В центре Минска появилось социальное граффити 20.05.2019, 9:20

Неизвестные ответили государственным пропагандистам.

В центре Минска появилось граффити «Беларусь – страна для жизни?», сообщает телеграм-канал «Баста».

Госпропаганда во все голоса трубит, что Беларусь – «страна для жизни». Но так ли это на самом деле?

Даже официальная статистика показывает по многим показателям качества жизни, в том числе по уровню самоубийств, алкоголизма, абортов, разводов имеет одни их худших показателей в Европе. Только за первые месяцы 2019 года Беларусь потеряла более 10 000 человек. Это население почти целого города. Все чаще самоубийства происходят в армии и других силовых структурах, и это только вершина айсберга. Сотни тысяч белорусов, спасаясь от нищеты, вынуждены уезжать в другие страны на заработки, пустеют целые деревни и райцентры. Так действительно ли «Беларусь страна для жизни»?