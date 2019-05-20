Саудовская Аравия и РФ готовят два сценария по нефти 20.05.2019, 9:30

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Оба будут обсуждены на встрече стран ОПЕК.

Саудовская Аравия и Россия обсуждают два основных сценария запланированной на 25–26 июня в Вене встречи стран ОПЕК и ее союзников, оба из которых предусматривают увеличение добычи нефти со второй половины 2019 года.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники агентства сообщили, что первый сценарий ОПЕК предусматривает увеличение добычи примерно на 0,8 млн. баррелей в сутки. Другой вариант предусматривает увеличение добычи примерно на 0,3 млн баррелей в сутки.

США также призвали Организацию стран – экспортеров нефти увеличить поставки.

В апреле на фоне санкций США против Ирана цены на нефть достигли максимума 2019 года.

27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны готовы увеличить добычу нефти.