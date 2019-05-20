В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек 20.05.2019, 10:02

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Вооруженные ножами и острыми предметами бунтовщики захватили в заложники сотрудников колонии.

В ходе бунта в колонии строгого режима в городе Вахдат на западе Таджикистана вечером 19 мая были убиты трое охранников и 29 заключенных. Об этом сообщает правительственное агентство "Ховар" со ссылкой министерство юстиции страны, передает Радио Свобода.

По данным Минюста Таджикистана, вечером 19 мая 30 осужденных колонии, причастных к террористической организации "Исламское государство", хотели совершить побег. Вооруженные ножами и острыми предметами бунтовщики сначала захватили в заложники и убили трех сотрудников колонии. После этого освободили из штрафного изолятора 8 особо опасных преступников, осужденных за причастность к ИГ, а затем, в целях устрашения на глазах у других осужденных убили пятерых и ранили ещё десятки других арестантов, говорится в сообщении Главного управления исполнения уголовных наказаний республики.

После этого бунтовщики подожгли медсанчасть колонии, захватили в заложники нескольких заключенных и требовали своего освобождения.

В ходе операции по подавлению бунта были убиты 24 заключенных, 35 человек задержаны,отмечается в официальном сообщении. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело.

По данным ведомства, организаторами бунта были члены запрещенных экстремистских группировок, в том числе ИГ. Один из них сын Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОН, сбежавшего в Сирию и примкнувшего к джихадистам.

В ноябре прошлого года в результате бунта в колонии строго режима в городе Худжанд на севере Таджикистана погибли 23 человека, в том числе двое охранников.