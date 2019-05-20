В Беларуси ввели в обращение новые банкноты 2 20.05.2019, 10:46

1,734

Как они выглядят и что будет со старыми.

С 20 мая в Беларуси ввели в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Новые дензнаки появились из-за вывода из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса, пишет tut.by.

В дизайн обновленных банкнот исключили реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение — «2019». Еще одно изменение — приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Напомним, на банкноте в 5 рублей изображена Каменецкая вежа, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.

В сентябре 2018 года Нацбанк анонсировал, что в 2019 году будут допечатаны банкноты номиналом 5 и 10 рублей, а в 2020-м — мы увидим новые купюры по 20 и 50 рублей.

Потребность в заказе денежной наличности появилась из-за того, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы. Со временем банкноты становятся ветхими и их необходимо заменять.

Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация).

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством.

Сейчас в Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.