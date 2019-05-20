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«Обязуюсь обеспечить питанием и звонить директору каждую неделю»

  • 20.05.2019, 10:56
Иллюстрационное фото

В гомельском колледже иногородних студентов отпускают на лето домой только по заявлению родителей.

Иногородние студенты Гомельского машиностроительного колледжа даже летом не могут вернуться домой, пока их родители не дадут добро, пишет gomel.today.

Теперь родителям уже совсем не маленьких детей приходится получать разрешение на проживание учащихся в родных стенах во время летних каникул.

Заявление на имя директора опубликовали в Telegram-канале «отчислено». В заявлении требуют указать контактные данные родителей и адрес проживания. Но и этим не ограничиваются. Родители должны документально подтвердить, что они будут обеспечивать своего ребенка «проживанием и питанием на весь период пребывания». Помимо этого, они должны каждую неделю звонить куратору или социальному педагогу.


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