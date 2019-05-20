Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров Украины уйти в отставку 20.05.2019, 11:12

Владимир Зеленский

Новый президент Украины cчитает, что правительство не решает проблемы, а создает их.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает правительству Владимира Гройсмана не создавать проблем и написать заявление об отставке. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, выступая с инаугурационной речью, сообщает liga.net.

"Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом. Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой", - сказал он.

Зеленский добавил, что не понимает правительство, которое только разводит руками и ничего не может сделать. "Это неправда, можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях. А не о следующих выборах", - отметил он.