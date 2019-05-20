«Пяст» впервые в истории стал чемпионом Польши по футболу 20.05.2019, 11:17

Клуб из 180-тысячного города Гливице еще в прошлом году боролся за выживание.

"Пяст" в последнем туре чемпионата Польши победил "Лех" (1:0) и впервые в истории завоевал чемпионский титул. Второе место у "Легии", третье — у "Лехии". Покинули элитный дивизион "Заглембе" и "Медзь", сообщает pressball.by.

Чемпионат Польши. Итоговое положение : 1 — Пяст (72 очка), 2 — Легия (68), 3 — Лехия (67), 4 — Ягеллония (57), 5 — Краковия (57), 6 — Заглембе Любин (53), 7 — Погонь (52), 8 — Лех (52), 9 — Висла (49), 10 — Корона (47), 11 — Гурник Забже (46), 12 — Шленск (44), 13 — Арка (42), 14 — Висла Плоцк (41), 15 — Медзь (40), 16 — Заглембе Сосновец (29).

Чемпионским для "сине-красных" стал девятый сезон в элите. Клуб из 180-тысячного Гливице, основанный в 1945 году, дебютировал в элите только в 2008-м. Но через два сезона вылетел в Д2, чтобы вернуться вновь — в 2012-м. Первый после реверсирования год "Пясту" явно удался: четвертое место в элите позволило дебютировать в Лиге Европы. По итогам чемпионата-2015/16 представители Гливице заняли второе место, что стало лучшим результатом в клубной истории. К слову, случилось это при тренере Радославе Латале, которые в затем, в 2018-м, не добьется успеха в Бресте.

А вот в предыдущем чемпионате "Пяст" сражался за выживание. По итогам двухкругового турнира команда оказалась в нижней восьмерке и до последнего тура вопрос сохранения прописки в высшем обществе оставался открытым. Перед заключительным поединком "сине-красные" занимали 15-е место из 16 команд. "Термалика", имевшая на два очка больше, была их последним оппонентом. В домашнем матче "Пяст" добился убедительной виктории — 4:0, а "слоны" отправились в Д2.

Еще на старте предыдущего сезона в "Пясте" произошла смена тренера. В сентябре 2017-го, когда команда проигрывала всем подряд, место Дариуша Вдовчика занял Вальдемар Форналик — известная и почитаемая фигура в польском футболе. Как игрок он действовал на позиции защитника, провел в "экстраклассе" более двух сотен матчей и однажды выиграл чемпинат с хожувским "Рухом". Собственно, именно в "Рухе" Вальдемар добился признания на новой должности, дважды (2009 и 2012) став лучшим тренером Польше. На волне успеха Форланик в 2012-м возглавил национальную сборную своей страны. Однако в квалификации ЧМ-2014 "орлы" провалились: заняли лишь четвертое место в группе и, как следствие, "пролетели" мимо Бразилии. Тренерская отставка стала продолжением следственной цепочки.

"Пяст" имеет весьма интернациональный состав (процент легионеров — 33). В клубе прописаны футболисты из Эквадора, Словакии, Дании, Словении, Сербии, Испании, Чехии и Англии. Любопытно, что немецкий Transfermarkt оценивает всех игроков "Пяста" в 6,8 млн евро, что является лишь 12-м показателем в Польше. Учитывая этот факт, победа в турнире вызывает удивление. Так, например, игроки "Легии" оцениваются в 37,4 млн евро, "Леха" — в 20,9 млн. Дороже польского чемпиона составы у БАТЭ (12,3 млн), "Динамо-Брест" (11,5), "Динамо-Минск" (9,4) и "Шахтера" (9,3).

О британском легионере "Пяста" Томе Хейтли — подробнее. 29-летний полузащитник является наследником династии известных английских футболистов. Его дед — Тони Хейтли — был классным форвардом в 1960-х, выступал за "Астон Виллу", "Челси", "Ливерпуль" и другие клубы. Отец — Марк Хейтли — зажигал в 1980-х за "Милан" и "Монако", затем — в "Рейнджерсе", с которым шесть раз выигрывал чемпионат Шотландии. Том Хейтли родился в 1989-м в Монте-Карло, когда его отец играл в "Монако". Прошел школу "Рединга", английский минор и несколько удачных лет в Шотландии, где дошел до финала Кубка с "Мазервеллом". Состав "Пяста" Хейтли-младший пополнил в середине сезоне-2017/18, оказавшийся ненужным шотландскому "Данди". В нынешнем чемпионате Польши Топ забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 34 матчах.

Известно о дружбе фанатов "Пяста" и БАТЭ. Их общение началось в 2010-м, когда после евровыезда в Копенгаген борисовчане заглянули на домашний матч "сине-красных" с "Катовице". "Белорусы были спалены хозяевами, но к ним отнеслись по-приятельски, и с тех пор начался плотный контакт между представителями обеих тусовок", — информирует Ultras Wiki. Фанатский союз БАТЭ и "Пяста" был оформлен в августе 2011-го на лигочемпионском матче в Граце. С тех пор болельщики команд постоянно поддерживают связь, посещают матчи союзников. Но так как между Борисовом и Гливице тысяча километров и визовый режим, делать это непросто. Польские "кибицы" компенсируют дефицит выездов в Беларусь поддержкой борисовской команды на европейской арене, а борисовчане по мере возможностей выбираются на матчи экстраклассы. В нынешнем сезоне у фанатов есть уникальная возможность оказать двустороннюю поддержку в Лиге чемпионов.