Польские фермеры о Лукашенко: Вредный человек 9 20.05.2019, 11:32

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Жители польской деревни на границе с Беларусью рассказали о своей жизни.

Журналисты tut.by приехали в польскую деревню на границе с Беларусью – и узнали, как живут местные.

В репортаже рассказывается, как живут люди в деревне Токары, которая находится в 200 метрах от белорусско-польской границы.

Например, местная фермерская семья может рассчитывать на пенсию 255 евро, что считается немного по польским меркам.

– Если есть хозяйство и два человека получают такую пенсию, то хватает, – рассказывает местная жительница. – У вас в Беларуси везде были колхозы – все, колхоз и своего ничего. А у нас мы сами должны были все делать: и работать, и строиться было нужно.

Зато теперь у семьи есть небольшая ферма, два трактора и коровы. Почти возле каждого дома в деревне стоит новый автомобиль, а на многих крышах установлены солнечные батареи.

– Мы платили за солнечные батареи около 460 евро, а они стоили около 2300 евро – разница оплачивается по специальной программе Евросоюза, – говорит местный житель. – Еще за кусок земли ЕС нам доплачивает 50%. Я имею в виду, на топливо, если пашем или сеем. Вот в этом стало лучше.

Когда разговор заходит о руководителе Беларуси, поляки не скрывают негодования:

– Ой, Лукашенко… Вредный человек. Почему? Не знаю, люди жалуются, что вредный. Те, которые приезжают сюда из Беларуси, привозят солярку, бензин, жалуются.

По словам местных жителей, белорусы часто приводят в Польшу белорусские сигареты и водку. И приезжают в поисках работы.

– Мы тут с белорусами, как братья. Белорусы приезжают сюда торговать, но они не воры. Они себе поторгуют и едут. Честные люди, – замечает житель деревни.