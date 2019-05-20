Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку3
- 20.05.2019, 11:36
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О необходимости отставки главы Минобороны Зеленский заявил во время инаугурации.
Министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке утром сегодня, 20 мая. Об этом он сообщал у себя в Facebook, разместив заявление, сообщает liga.net.
"Честь имею", - добавил Полторак.
Также об этом он сказал журналистам после инаугурации Владимира Зеленского.
На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".
Избранный президент Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.