Синоптики: В Беларуси завтра ожидается до +27°С 20.05.2019, 12:32

По юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди.

В Беларуси 21 мая прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в ночные и утренние часы в отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17-18. Днем будет от 21 до 27 выше нуля.