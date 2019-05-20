«Этой осенью в России что-то случится» 2 20.05.2019, 12:37

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Дмитрий Гудков

От оппозиционных сил потребуются скоординированные действия.

Известный оппозиционный деятель Дмитрий Гудков в интервью журналисту Александру Сотнику поделился своим видением о ситуации в России, а также рассказал о перспективах объединения оппозиции, сообщает rusmonitor.com.

По мнению Гудкова — объединение несомненно произойдет, когда ситуация в стране подойдет к критической и от оппозиционных сил потребуются скоординированные действия.

Более того, по мнению политика эта критическая ситуация становится все ближе и, возможно даже уже этой осенью — в стране что-то произойдет.