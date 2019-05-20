Андрей Шарендо: Свои 300 спартанцев есть в каждом городе Беларуси 20.05.2019, 12:41

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Люди понимают, что пора уже что-то менять в стране.

Традиционная воскресная акция против аккумуляторного завода в Бресте переросла 19 мая из обычного кормления голубей в марш по центру города. В шествии приняли участие более 300 человек – в 1,5-2 раза больше, чем обычно.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо:

- То, что в воскресенье на площадь и шествие вышло больше людей, чем обычно – это ответ брестчан на вскрывшийся благодаря круглосуточной вахте факт вопиющего обмана людей. Нам стало известно, что фактически аккумуляторный завод под Брестом уже работает и в нарушение всех законов выпускает по ночам аккумуляторы. Кроме того, он ежедневно загрязняет атмосферу – и это заметили постоянно дежурящие возле завода активисты.

Потому люди собрались и ответили на беззаконие властей. Марш в воскресенье показал, что люди серьезно настроены на перемены и не собираются сидеть дома. Кроме того, на наших еженедельных акциях все больше и больше звучат политические лозунги: люди требуют менять власть, которая допустила строительство вредного завода рядом с городом. Причем менять на самом высоком уровне.

300 брестчан на вчерашней акции уже сравнили с 300 спартанцами царя Леонида, которые перекрыли Фермопилы и спасли Грецию. Думаю, что такое сравнение уместно. Ведь свои 300 спартанцев есть практически в каждом белорусском городе. Недовольство режимом Лукашенко копится, свои проблемы – и экологические, и социальные – есть в каждом городе, поэтому те процессы и протесты, которые сейчас происходят в Бресте, рано или поздно перекинутся на всю страну. Брест можно считать только катализатором объективных событий, который, я думаю, произойдут во многих городах Беларуси – если не в этом году, то в следующем.

Люди понимают, что уже «пора». Пора что-то менять в стране.

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