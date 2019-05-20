Гандболисты минского СКА в 7-й раз выиграли Кубок Беларуси 20.05.2019, 13:11

Минская команда одержала победу над БГК имени Мешкова.

В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» прошел «финал четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщает пресс-служба БФГ.

В напряженнейшем финальном матче 19 мая минский СКА одержал победу над БГК имени Мешкова.

Таким образом, минский СКА в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Беларуси. В предыдущий раз армейцы завоевывали почетный трофей в 2012 году.

БИЮСКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 30:29 (14:12).

СКА: Никуленков — 7, Вайлупов — 6, Гирик, Ушал — по 4, Кривенко — 3, Черкащенко, Бровко — по 2, Хмельков, Алехин — по 1.

БГК им. Мешкова: Ивич — 5, Юринок, Джукич — по 4, Шкуринский, Обранович, Шилович — по 3, Кулак, Джорджич — по 2, Пешич, Горак, Сельвесюк — по 1.

Фото: пресс-служба БФГ

В матче за третье место могилевский «Машека» нанес поражение «Гомелю».

«Машека» (Могилев) — «Гомель» — 32:25 (19:9).

«Машека»: Гайса — 14, Дуда — 6, Сончик — 5, Михальчук — 3, Цыганков, Котов — по 2.

«Гомель»: Кислюк — 11, Смоликов — 7, Зинченко — 3, Осипков — 2, Потороча, Красовский — по 1.

По итогам «финала четырех» лучшими игроками команд признаны:

Дмитрий Смоликов — «Гомель»

Вадим Котов — «Машека»

Павел Горак — БГК им. Мешкова

Фото: пресс-служба БФГ

Дмитрий Никуленков — СКА

Фото: пресс-служба БФГ

MVP «финала четырех» — Алексей Гайса («Машека»).