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Поймавший голыми руками крокодила австралиец стал звездой Сети

  • 20.05.2019, 13:13

Мужчина решил проверить не потерял ли приобретенные в юности охотничьи навыки.

Житель Австралии поймал небольшого крокодила голыми руками прямо в воде. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Николас Миляри Фитцпатрик с детства занимался охотой, но долго не практиковался. Мужчина решил проверить остались ли у него навыки поймав крокодила. Его охоту на рептилию очевидцы сняли на видео.

На кадрах видно, как мужчин зашел воду по колено и хватает небольшого австралийского узкорылого крокодила. Австралиец продемонстрировал свою добычу на камеру и отпустил рептилию.

Фицпатрик отметил, что никогда ранее не ловил крокодилов, но был уверен, что сделает все правильно.


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