Поймавший голыми руками крокодила австралиец стал звездой Сети
- 20.05.2019, 13:13
Мужчина решил проверить не потерял ли приобретенные в юности охотничьи навыки.
Житель Австралии поймал небольшого крокодила голыми руками прямо в воде. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).
Николас Миляри Фитцпатрик с детства занимался охотой, но долго не практиковался. Мужчина решил проверить остались ли у него навыки поймав крокодила. Его охоту на рептилию очевидцы сняли на видео.
На кадрах видно, как мужчин зашел воду по колено и хватает небольшого австралийского узкорылого крокодила. Австралиец продемонстрировал свою добычу на камеру и отпустил рептилию.
Фицпатрик отметил, что никогда ранее не ловил крокодилов, но был уверен, что сделает все правильно.