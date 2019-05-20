Из российского «Коммерсанта» может уйти целый отдел 20.05.2019, 13:15

Журналисты хотят уйти из издания в знак солидарности с коллегами.

В России спецкорреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики этого же издания Максим Иванов с 21 марта увольняются по соглашению сторон из-за претензий владельца «Коммерсанта» к заметке об уходе Валентины Матвиенко из Совета федерации , сообщил сам Сафронов в своем «Фейсбуке». Это подтвердил и Максим Иванов,

В знак солидарности с ними уволиться намерены все сотрудники отдела политики издания, в том числе и редактор этого отдела Алла Барахова, рассказал «Открытым медиа» один из ее знакомых. Другой сотрудник «Коммерсанта» рассказывал нам, что такие планы были у сотрудников отдела политики еще в конце прошлой недели, когда в издании стало известно о предстоящем увольнении Иванова и Сафронова.

Курирующий работу отдела политики заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов не стал отвечать на звонки корреспондента «Открытых медиа». Однако в своем «Фейсбуке» он подтвердил, что заявления об увольнении вслед за двумя уволенными по воле акционера заявления об увольнении также написали еще 10 человек. Черкасов объявил и о собственном уходе из «Коммерсанта».

Анна Пушкарская подтвердила журналистам, что вместе со своими коллегами из отдела политики уходит из издания в знак солидарности с Сафроновым и Ивановым. «Мы не согласны с увольнением коллег за опубликованную в „Коммерсанте“ заметку», — сообщила она.

Курирующая деловой блок заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Рената Ямбаева в своем «Фейсбуке» назвала требование уволить двух сотрудников за написанную ими статью «ничем не обоснованным, губительным для редакции, открытым проявлением давления». Заказчиком увольнения Ямбаева прямо назвала Усманова, его представителя в «Коммерсанте» Ивана Стрешинского и гендиректора издательского дома Владимира Желонкина. Сама Ямбаева пока увольняться не собирается.

В середине апреля «Коммерсант» опубликовал заметку о дальнейшей карьере Валентины Матвиенко, соавторами которой стали Максим Иванов, Иван Сафронов, Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков. Авторы заметки со ссылкой на неназванные источники утверждали, что в скором времени Матвиенко покинет свой пост и может занять какую-то другую важную должность — например, главы Пенсионного фонда. Вместо нее спикером Совфеда мог стать нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в 2011—2016 годах возглавлявший Госдуму.