В Литве строители отказываются работать за 700 евро в месяц 1 20.05.2019, 13:36

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Литва надеется на работников из-за границы.

Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому ощущается острая нехватка рабочей силы. Работников привозят из других стран. Об этом delfi.lt сказал директор Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс.

- В Литве cтроители получают всего 600-700 евро «на руки». Почему?

– О каком звене строительства мы говорим. Люди, работающие в первом звене, выполняющие простую работу, получают такие зарплаты, но зарплаты руководителей проектов намного больше. Надо упомянуть, что на рынке в Литве еще работает много иностранцев, и их число не сокращается. Если их стало бы меньше, то расходы стали бы еще больше. Это сказалось бы на цене. Мне сложно оценить этот показатель зарплат, я думаю, что есть конкуренция, можно менять работу. Я думаю, что мотивирует не только зарплата, есть надбавки и все остальное. Люди, работающие на стройке, лояльны компаниям, если бы зарплаты были низкими, то была бы текучка кадров.

Молодежь просто-напросто не идет работать в строительный сектор. Поэтому у нас такая ситуация, нет возможности нанимать местных работников.