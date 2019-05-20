закрыть
20 мая 2019, понедельник, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Трамп передал Зеленскому послание

  • 20.05.2019, 13:52
Дональд Трамп

США с нетерпением ожидают совместной работы с новым президентом Украины.

США надеются на плодотворное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри, передает РБК-Украина.

В делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей и мощной.

"Послание от США очень просто. Президент попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут на совместную работу с новым президентом и, надеюсь, с новым парламентом", - заявил Перри.

Отметим, сегодня состоялась инаугурация Владимира Зеленского. На ней уже президент Украины Зеленский заявил, что распускает Верховную Pаду. В связи с этим уже сегодня вечером состояться консультации Зеленского с фракциями относительно роспуска Рады.

Напомним, 22 апреля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.


популярное за неделю

Мнение

Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип