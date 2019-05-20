Трамп передал Зеленскому послание 20.05.2019, 13:52

Дональд Трамп

США с нетерпением ожидают совместной работы с новым президентом Украины.

США надеются на плодотворное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри, передает РБК-Украина.

В делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей и мощной.

"Послание от США очень просто. Президент попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут на совместную работу с новым президентом и, надеюсь, с новым парламентом", - заявил Перри.

Отметим, сегодня состоялась инаугурация Владимира Зеленского. На ней уже президент Украины Зеленский заявил, что распускает Верховную Pаду. В связи с этим уже сегодня вечером состояться консультации Зеленского с фракциями относительно роспуска Рады.

Напомним, 22 апреля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.