Спикер парламента Кыргызстана: Рассчитываем на выдачу Бакиева 20.05.2019, 14:09

Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Дастанбек Джумабеков обратился к представителям официального Минска.

Спикер парламента Кыргызстана Дастанбек Джумабеков заявил, что нахождение на территории Беларуси бывшего президента республики Курманбека Бакиева, заочно осужденного на родине, является препятствием для развития кыргызско-белорусских отношений.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, Джумабеков обсудил пребывание Бакиева в Беларуси с председателем белорусской "палаты представителей" Владимиром Андрейченко в Бишкеке "на полях" заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Дастанбек Джумабеков выразил озабоченность и обеспокоенность кыргызской стороны тем, что (...) в СМИ появляются публикации о деятельности Курманбека Бакиева и его окружения в Беларуси, в частности, предоставлении им благоприятных условий для пребывания там, наличии гражданства, а также их участия в публичных мероприятиях", - сказал собеседник агентства.

На встрече с белорусским коллегой кыргызский парламентарий заявил, что "эти моменты ведут к сдержанности и некоторому замедлению двусторонних отношений".

"Кыргызская сторона рассчитывает, что белорусской стороной будут предприняты все необходимые меры (о выдаче Бакиева - прим.) в соответствии с запросами кыргызской стороны согласно Кишиневской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года", - сказал Джумабеков, слова которого приводит пресс-служба.

Бывший президент Кыргызстана Бакиев после смены власти в республике в апреле 2010 года покинул страну и с тех пор проживает в Беларуси.

Также в Беларуси находится его младший брат, экс-руководитель президентской охраны Жаныбек Бакиев. Братья заочно осуждены в Кыргызстане по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений. Экс-президент Бакиев приговорен к 30 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его брат приговорен к пожизненному заключению.

По неофициальным данным в Беларуси также находится старший сын экс-президента Кыргызстана Марат Бакиев, который до апреля 2010 года занимал высокий пост в спецслужбе Кыргызстана. Он был осужден за участие в подавлении демонстрации 7 апреля 2010 года. Суд заочно приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Выдачи Бакиевых Кыргызстан добивается в течение последних лет, белорусская сторона отказывает в их выдаче под предлогом угрозы политического преследования на родине.

В СМИ Беларуси и Кыргызстана периодически появляются публикации о проживании экс-президента Бакиева и его семьи в Минске, где они, якобы, имеют собственный бизнес.