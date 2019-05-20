В Армении сторонники Пашиняна заблокировали здания судов 20.05.2019, 14:20

Фото: протест в Ереване (twitter.com/evn_report)

Премьер-министр Армении анонсировал «второй этап революции».

Протестующие блокируют здания судов в Ереване и других городах Армении, сообщает «Интерфакс». К соответствующим действиям граждан призвал премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Бывший замглавы Минюста Армении Рубен Меликян сообщил в Facebook, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбили стекла. По его словам, «полиция бездействует».

Накануне господин Пашинян анонсировал начало второго этапа революции. Первый, напомним, состоялся весной 2018 года, когда он пришел к власти. В рамках второго этапа премьер намерен заняться реформированием судебной системы «и установлением в этой сфере народной власти».