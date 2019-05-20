Как белорусам летом сэкономить на коммуналке 20.05.2019, 14:21

За газ и свет можно платить меньше?

С началом сезона кто-то уезжает на дачу или в деревню, кто-то — в отпуск за границу. Что нужно сделать, чтобы не платить коммуналку в городской квартире и за какие услуги ЖКХ плата может быть меньше, рассказала «Вечернему Гродно» директор КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчётно-справочный центр» Елена Орел.

За какие ЖКУ можно платить меньше

За четыре коммунальные услуги — вывоз мусора, воду, канализацию и газ (если нет счётчиков), а также возмещение затрат на электроэнергию для движения лифта — можно не платить, если уезжаешь более чем на десять дней подряд. Главное — об отъезде предупредить свой расчётно-справочный центр или ту организацию, которая начисляет коммуналку.

В каких случаях коммуналку пересчитают

Квартплату пересчитают, если, к примеру, человек уехал за границу, на оздоровление в санаторий, лечение в больницу, находится в местах лишения свободы, проходит воинскую или альтернативную службу, уехал на дачу, в деревню, на учёбу, в командировку или на работу в другой город либо страну.

Куда обращаться за перерасчётом

Для перерасчёта за коммунальные услуги нужно не позже недели (семи календарных дней) со дня возвращения обратиться в свой расчётно-справочный центр. Вместе с заявлением необходимо представить документ, подтверждающий отсутствие по основному месту жительства. Например, для дачников это может быть справка из садового товарищества или сельсовета.

Можно ли не платить за вывоз мусора в частном доме

Вывоз мусора — одна из основных жилищно-коммунальных услуг. Отказаться от неё полностью нельзя. Но владельцы одноквартирных или блокированных домов, где никто не зарегистрирован, могут не платить за вывоз ТКО не более шести месяцев в году. Чтобы приостановить оказание услуги, нужно обратиться в обслуживающую организацию — спецавтохозяйство. В месяц сэкономите 1,5 рубля.

Кто может платить меньше за газ и свет

Неработающие пенсионеры, инвалиды III группы (работающие и неработающие), а также все, кто имеет право на льготы по оплате за ЖКУ в соответствии с Законом «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», за газ и свет могут платить по субсидируемым тарифам в отношении двух жилых помещений. Например, в городе — по месту обязательной регистрации, в доме за городом — по месту пребывания.

Согласно Указу № 492 от 22 декабря, тарифы на услуги ЖКХ в этом году повышаются дважды. С 1 января подорожали газ, свет, вода и канализация, капремонт, уборка и освещение в подъездах. С 1 июня вырастут цены на отопление и подогрев воды.

Считалка

Специалисты ЕИРКЦ подсчитали, сколько сэкономит на воде и вывозе мусора за месяц семья из двух человек, которая живёт в квартире без счётчиков в многоэтажном доме, где есть центральный водопровод, канализация и горячая вода.

Норма воды на человека составляет 250 литров в сутки, в месяц — 7,75 куб. м. Итого: 7,75* (0,8338+0,6383)*2 человека = 22,82 рубля.

Норма по вывозу мусора в многоэтажных домах в год равна 1,8 куб. м. В месяц получится: 1,8 / 12 7,2913 = 1,094 2 человека = 2,188 рубля.

Выходит, только на воде и на вывозе мусора можно сэкономить примерно 25 рублей.

Перерасчёт по электроэнергии для движения лифта производится по каждому дому индивидуально, но вернут не более чем 66 копеек с человека в месяц.

6 штрафов для должников

За несвоевременную оплату ЖКУ и аренды госжилья неплательщика ожидают штрафные санкции:

- Пеня — 0,3 процента от долга за каждый день просрочки.

- Приостановление оказания коммунальных услуг, например отключат свет. Причём после оплаты задолженности нужно будет отдать деньги за подключение.

- Появление исполнительной надписи, а при наличии спора — судебного разбирательства.

- Выселение из квартиры, если она государственная, без предоставления другого жилья.

- Продажа квартиры, если она приватизирована, и выселение в квартиру, меньшую по площади и хуже по потребительским качествам, даже в населённом пункте.

- Ограничение выезда за границу.