Народная Грамада: Происходящее сегодня недопустимо для страны 20.05.2019, 14:48

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Наша гражданская обязанность - выступить в защиту цыганской диаспоры.

Партия Народная Грамада выступила с заявлением в связи с задержаниями в цыганской диаспоре после гибели офицера ГАИ:

"Вечером 16 мая произошло убийство сотрудника ГАИ при исполнении служебных обязанностей. По первоначальной ориентировке милиция искала черную “Волгу” с российскими номерами и, предположительно (!) троих цыган, которые в ней находились на момент совершения этого преступления.

Несмотря на то, что все это было только одной из версий, причем не приоритетной у правоохранительных органов, начались облавы, обыски домов, где живут цыгане, избиения и задержания людей этой национальности. Факты зафиксированы в больницах, куда за помощью вынуждены были обратиться жестоко избитые правоохранителями люди. Куда идти людям просить защиты, если те, кто должны защищать, чинят расправу на том только основании, что погиб их сотрудник? Люди боятся находиться у себя дома потому, что в любой момент может ворваться наряд милиции и без предъявления каких-либо документов и обвинений учинить обыск, избить только потому, что здесь живут цыгане. Все это происходит в центре Европы, в спокойной и толерантной Беларуси, где веками жили вместе люди разных национальностей и конфессий.

Во время Второй мировой войны мы потеряли каждого третьего жителя. Многих только потому, что они были той национальности, которой нацисты не давали права на жизнь.

История повторяется, если из нее не извлечены уроки. Наш долг, как граждан этой страны, не допустить скатывания страны к дикости и вернуть действия правоохранительных органов в русло закона.

Происходящее сегодня недопустимо для страны, которая хочет быть в числе нормальных цивилизованных стран международного сообщества.

Ситуация обостряется тем, что цыганам некуда обратиться за помощью, своего национального государства у них нет. Беларусь, которая на протяжении многих веков была безопасной и родной для многих народов, не должна в одночасье стать страной, где опасно жить потому, что народ является национальным меньшинством. Им некуда и незачем уходить. Наша гражданская обязанность выступить в защиту цыганской диаспоры", - говорится в заявлении партии.