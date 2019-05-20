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Фотофакт: В 6-й серии «Игры престолов» зрители нашли новый киноляп

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  • 20.05.2019, 15:03
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Фанаты сериала оказались очень внимательными зрителями.

Наконец-то вышла последняя 6 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", и фанаты очень недовольны финалом. Но не только концовка шоу не понравилась киноманам. Внимательные зрители снова заметили киноляп и на этот раз в финальной серии, пишет segodnya.ua.

В 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" заметили два новых киноляпа. В кадр попали две пластиковые бутылки с водой.

На 46-й минуте 6 эпизода, в сцене лордов Вестероса, фанаты сериала разглядели две пластиковых бутылки, спрятанных за сапогами актеров. Представители HBO пока не прокомментировали киноляпы.


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