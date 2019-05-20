Мария Тарасенко: «Тунеядский» декрет вторгается в нашу частную жизнь 1 20.05.2019, 15:41

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Мария Тарасенко

Добрушский райисполком испугался акции протеста.

Добрушский райисполком запретил известной первыми судебными тяжбами с «тунеядскими» комиссиями жительнице Гомеля Марии Тарасенко проведение на центральной улице райцентра уличного шествия, которое планировалось 25 мая в виде протестной акции против декрета о «тунеядцах», пишет гомельская «Весна».

«Уличное шествие на данной улице создаст неудобства и нарушит общественную безопасность граждан», - сообщил активистке первый зам.председателя райисполкома Руслан Сикорский.

С чиновником не согласна сама заявительница, которая уже готовит соответствующую жалобу в суд.

«Я продолжаю борьбу с декретом о «тунеядцах». Хочу обратить внимание широкой общественности на не конституционность «тунеядского» декрета, который вторгается в нашу частную жизнь, ведет к принудительному труду и дискриминации, ущемляет права каждого на выбор занятий», - заявляет Мария Тарасенко.

Напомним, что гомельчанка заявила в каждом райцентре региона протестные акции. С учетом 4-х районов Гомеля подало 25 таких заявок. Серия протестных мероприятий заявлена в форме уличных шествий с участием до 10 человек в каждом. Планируется использование транспарантов и лозунгов, отражающих цель акций.

Добруш стал первым райцентром, где запрещена протестная акция. Как чиновники поступят в иных районах, покажет ближайшее время.