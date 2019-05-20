Ученые: Ежедневное разгадывание судоку и кроссвордов может омолодить мозг на 8 лет 3 20.05.2019, 15:59

Мозг нужно постоянно тренировать.

Головоломки с числами являются эффективным средством для продления молодости мозга, показало исследование, пишет healthinfo.ua.

Ученые из Эксетеровского университета и Королевского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что разгадывание судоку на регулярной основе помогает продлить молодость мозга, а также эффективно защищает от развития деменции. Доводы специалистов опубликованы в Journal of Geriatric Psychiatry.

В пользу мнения британских исследователей говорят результаты анализа данных, которые собирались в ходе наблюдений за 19 тыс. человек в возрасте от 50 до 93 лет. Оказалось, что люди, увлекающиеся разгадыванием головоломок с числами, таких как судоку, демонстрируют в тестах на мышление когнитивные способности, соответствующие более молодому возрасту.

По словам ученых, хобби в виде судоку и кроссвордов «создает в мозге умственный резерв, что помогает предотвратить развитие старческой деменции». Ежедневное решение головоломок с числами, согласно их расчетам, омолаживает мозг в среднем на 8 лет.

Ведущий автор исследования Энн Корбетт заявила, что мозг является мышцей и для лучшей работоспособности ее нужно постоянно тренировать.

«Чем чаще люди разгадывают кроссворды и решают судоку, тем эффективнее ни справляются с задачами, связанных с памятью, вниманием и мышлением», - констатировала ученый.