Reuters: Западные гиганты замораживают платежи за «грязную» нефть 20.05.2019, 16:36

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Западные покупатели воспользовались правом на отказ за некачественную продукцию.

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи за российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением нефти хлорорганикой, сообщает РБК со ссылкой Reuters.

«Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это и не нефть вовсе. И никто во всей России не может внятно объяснить, кто кому будет выплачивать компенсации и когда», — заявил один из собеседников Reuters, знакомый с ситуацией.

По данным Reuters, платеж должен был быть проведен 15 мая. В агентстве отмечают, что теоретически западные покупатели имеют право отказаться платить за поставленную им нефть, так как ее качество не соответствовало прописанному в контрактах. Однако, по российскому законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться выплаты компенсаций.

«Наша позиция ясна. Западные компании должны заплатить, а затем подать иск о возмещении ущерба», — пояснил Reuters источник в одной из российских нефтяных компаний.

Представитель «Сургутнефтегаза» отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Total, Eni и «Роснефти».