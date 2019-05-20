Австралиец нашел рекордный золотой самородок 5 20.05.2019, 17:21

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Его цена - около 70 тысяч USD.

Как сообщает газета West Australian, вооруженный метоллодетектором кладоискатель сделал свою находку возле пересыхающих соленых озер, которых в том районе много, пишет «Популярная механика».

Для оценки он принес самородок в местную компанию Finders Keepers Gold Prospecting, специализирующуюся на скупке подобных артефактов. Ее владелец Мэтт Кук (Matt Cook) сообщил прессе, что видеть такие крупные самородки приходится нечасто. Их иногда находят на приисках с использованием куда более тяжелой и дорогой техники, чем любительский металлодетектор.

Находка оценена в 100 тысяч австралийских долларов, т. е. около 70 тысяч USD.