Почему Зеленский стал вызовом для Лукашенко 11 20.05.2019, 17:26

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Владимир Зеленский

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images

Диктатор чувствует себя политическим динозавром.

Оценивая вступление в должность Владимира Зеленского, политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил, что перед новым президентом Украины «непаханая целина, много проблем – внутренних и внешних».

– Зеленский показал, что он умеет выступать публично, – сказал эксперт. – Сегодня он тоже выглядел остроумно и элегантно. Но дело в том, что кресло президента – это не выступления в шоу. Хотя, конечно, пиар – это важная составляющая. И сама победа Зеленского на выборах во многом была предопределена тем, что он умело использовал новые технологии, свежий имидж.

Но дальше ему будет очень тяжело, потому что во внутренней политике нужны реформы, нужно бороться с коррупцией, нужно показывать Западу, что он не только хорошо владеет риторикой, но и готов менять менталитет общества. Ведь коррупция – это не только верхушка и олигархи, она глубоко поразила все украинское общество.

По мнению Класковского, еще одна задача сверхтяжелая задача для нового президента Украины – разрешить проблему Донбасса и Крыма.

– Несмотря на то, что Зеленский об этом довольно бодро высказывался, здесь его возможности ограничены. И даже сегодняшнее нежелание Путина поздравить Зеленского с инаугурацией уже говорит о многом. Это говорит о том, что на конструктивный лад Москва не настроена, – считает собеседник.

Политический обозреватель предполагает, что в ближайшие месяцы Зеленский будет, в первую очередь, сосредоточен на этих проблемах. А о белорусском векторе ему «даже некогда будет подумать». В целом же в белорусско-украинских отношениях будет господствовать прагматизм. И каких-то резких движений украинское руководство по отношению к белорусскому режиму делать не будет, считает эксперт.

– Что касается Лукашенко, то его, в первую очередь, напрягают не какие-то «финты» Зеленского и его команды… Его больше напрягает то, что Украина показала пример демократичных выборов. А в Беларуси этого нет и близко, – полагает Класковский – Беларусь уже давно не испытывала, не переживала это ощущение. И вот этот интерес к настоящей политике, думаю, сегодня больше всего напрягает белорусскую власть. И в этом есть вызов для Лукашенко.

Если Зеленский будет продолжать практиковать такой стиль общения (остроумный, нешаблонный), а его команда будет блистать креативом и нестандартными ходами, то в целом будет усиливаться ощущение, что все эти выскочки (такие как Пашинян в Армении или Зеленский в Украине) уже теснят когорту старых постсоветских лидеров.

И эта новая генерация политиков напрягает Лукашенко. В этой ситуации он уже чувствует себя политическим динозавром – и с каждым годом это ощущение будет усиливаться.