Фотофакт: На МКАД столкнулись четыре автомобиля 1 20.05.2019, 17:52

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Пострадал один из водителей.

Четыре автомобиля столкнулись днем 20 мая на МКАД, пострадал один из водителей. Об этом сообщили tut.by в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 11.50 водитель Audi ехал во второй полосе внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. По предварительной информации, у легковушки оторвалось переднее правое колесо, поэтому транспортное средство остановилось и в него врезался ехавший позади Volkswagen.

Через 15 минут водитель DAF, видя впереди ДТП, снизил скорость движения для перестроения. В этот момент в автомобиль влетел Ford Transit. От удара Volkswagen и DAF отбросило в третью полосу движения, а Ford — в первую.

В результате ДТП водитель Ford получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Из искореженного автомобиля мужчину доставали спасатели.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Движение в районе ДТП было затруднено.