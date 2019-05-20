Фотофакт: На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Фотофакт: На МКАД столкнулись четыре автомобиля1
- 20.05.2019, 17:52
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Пострадал один из водителей.
Четыре автомобиля столкнулись днем 20 мая на МКАД, пострадал один из водителей. Об этом сообщили tut.by в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Около 11.50 водитель Audi ехал во второй полосе внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. По предварительной информации, у легковушки оторвалось переднее правое колесо, поэтому транспортное средство остановилось и в него врезался ехавший позади Volkswagen.
Через 15 минут водитель DAF, видя впереди ДТП, снизил скорость движения для перестроения. В этот момент в автомобиль влетел Ford Transit. От удара Volkswagen и DAF отбросило в третью полосу движения, а Ford — в первую.
В результате ДТП водитель Ford получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Из искореженного автомобиля мужчину доставали спасатели.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Движение в районе ДТП было затруднено.